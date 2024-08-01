Росіяни потужно атакували Херсонщину: є загиблі та багато постраждалих

Вночі окупанти били з артилерії по Херсонщині - загинула людина, ще 10 осіб дістали поранення.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"У Дніпровському районі Херсона внаслідок ворожого удару постраждала 49-річна жінка. Вона дістала вибухову травму, поранення черева, плеча та гомілки. У селі Садове під ворожий удар потрапив 45-річний чоловік. У нього діагностували вибухову травму, травматичну ампутацію передпліччя та поранення нижньої кінцівки. Обох потерпілих бригади "швидкої" доправили до лікарні у тяжкому стані", - сказано в повідомленні.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами перебували: Білозерка, Кізомис, Велетенське, Берегове, Станіслав, Широка Балка, Олександрівка, Антонівка, Садове, Берислав, Червоний Маяк, П'ятихатки, Львове, Високопілля, Михайлівка, Нова Кам'янка, Червоний Яр, Гаврилівка, Петропавлівка та місто Херсон.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 27 приватних будинків.Також пошкоджено офісну будівлю, господарську споруду та приватні автомобілі. Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили два "Shahed-131/136", - додав Прокудін.

До лікарні звернувся житель Берислава, якого кілька днів тому атакував російський безпілотник. Через скидання вибухівки з дрона 66-річний чоловік дістав контузію, вибухову травму та опік передпліччя. Потерпілому надають меддопомогу.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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