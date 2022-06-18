Росіяни потужно вдарили по Кременчуку: місцева влада повідомила, скільки було ракет і куди вони влучили

Росіяни потужно вдарили по Кременчуку: місцева влада повідомила, скільки було ракет і куди вони влучили

Окупанти під ранок 18 червня запустили ракети по Кременчуці Полтавської області, влучивши по НПЗ та інших об‘єктах інфраструктури.

Наразі у місті Кременчук триває ліквідація наслідків ракетного удару армії РФ. Ситуація - контрольована.

Про це повідомив мер міста Віталій Малецький.

За його словами, армія РФ поцілила по підприємствах, які раніше вона вже зруйнувала. До того ж підприємства через попередні обстріли вже не працювали.

Також читайте Окупанти зосереджують основні зусилля на Сєвєродонецькому і Бахмутському напрямках - зведення Генштабу

"Сьогодні вранці ворог знову завдав ракетних ударів по підприємствах Північного промвузла, які вже були зруйновані і не працювали. Наразі триває ліквідація наслідків ударів. Ситуація контрольована, прошу зберігати спокій", - написав міський голова.

Малецький пообіцяв надати згодом детальнішу офіційну інформацію.

Своєю чергою голова ОВА Дмитро Лунін уточнив, що по Кременчуцькому нафтопереробному заводу, який і так не працював, вдарили 6 російських ракет. Ще дві ракети росіян влучили по ТЕЦ.

"На щастя, постраждалих немає. Ворог атакує ці обʼєкти не вперше. На місці працюють рятувальники", - повідомив Лунін.

З його слів, НПЗ і ТЕЦ за час повномасштабної війни зазнали найбільших атак і руйнувань серед усієї інфраструктури Полтавщини.

Нагадаємо, що також уночі українська ППО збила над Одещиною дві крилаті ракети окупантів.

Як повідомлялося, 24 квітня Росія вдарила ракетами по об'єктах інфраструктури Кременчука Полтавської області.

Читайте також: