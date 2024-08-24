Росіяни потужно вгатили по Костянтинівці: багато загиблих

РФ 24 серпня у святковий день, День Незалежності, обстріляла місто Костянтинівка Донецької області, є загиблі та поранені.

Про це повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін.

"Ворожим ударом російські військові вбили щонайменше п'ятьох людей. Ще п'ятеро осіб дістали поранення. Постраждалих після першої медичної допомоги госпіталізували до лікарні", - йдеться в повідомленні.

На місці ворожого удару продовжує працювати слідчо-оперативна група.

Раніше стало відомо, що окупанти обстріляли Херсон. Загинув поліцейський, а немовля потрапило до лікарні через отримані травми.

РФ скинула авіабомбу на зупинку з людьми в Донецькій області: є жертви, багато поранених

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