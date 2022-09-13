Росіяни повністю залишили Кремінну, але ЗСУ ще не зайшли до міста - Гайдай

Російська армія повністю залишила Кремінну на Луганщині.
Над містом майорить український прапор, який вивісили партизани. Втім, Збройні Сили України ще не зайшли до міста.
Про це заявив очільник Луганська ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, у напрямку Лисичанська тривають бої. Крім того, тривають бої "навколо Лимана і за Лиман".
"Спостерігаємо за ситуацією в Лимані, звільнення якого є ключовим для нашої області", - додав він.
Гайдай наголосив, що навколо міста досі тривають бої. "Туди (росіяни - Ред.) стягують залишки якихось військ. Російська армія заривається, окопується. Ховають танки, підтягують РСЗВ. Основний удар буде там", - каже голова ОВА.
Гайдай зауважив, що масштабна деокупація Луганщини розпочнеться з Кремінної та Сватового.
"На сьогодні порожня Кремінна. Там немає ні поліції, ні комендатури, нікого. Вони (окупанти - Ред.) всі поїхали. Впринципі практично порожній Старобільськ. Це для них таке "перевалочне" місто, бо вони зараз намагаються створити оборонний рубіж у районі Сватового і Троїцького. Там поруч кордон з РФ", - розповів керівник Луганщини.
Щодо Сватового, наголосив він, то звідти окупантим спочатку втекли, але за деякий час повернулися.
Нагадаємо, британська розвідка розповіла, як ЗСУ змусили росіян перейти в екстрену оборону і тікати з Харківщини. Зазначається, що російські військові у зв’язку з успішними діями ЗСУ на фронті змушені надати пріоритет екстреним оборонним діям.
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