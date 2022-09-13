Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни повністю залишили Кремінну, але ЗСУ ще не зайшли до міста - Гайдай

Дата публікації
Перегляди
2214
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росіяни повністю залишили Кремінну, але ЗСУ ще не зайшли до міста - Гайдай

Фото: Associated Press

Російська армія повністю залишила Кремінну на Луганщині. 

Над містом майорить український прапор, який вивісили партизани. Втім, Збройні Сили України ще не зайшли до міста.

Про це заявив очільник Луганська ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, у напрямку Лисичанська тривають бої. Крім того, тривають бої "навколо Лимана і за Лиман".

"Спостерігаємо за ситуацією в Лимані, звільнення якого є ключовим для нашої області", - додав він.

Гайдай наголосив, що навколо міста досі тривають бої. "Туди (росіяни - Ред.) стягують залишки якихось військ. Російська армія заривається, окопується. Ховають танки, підтягують РСЗВ. Основний удар буде там", - каже голова ОВА.

Гайдай зауважив, що масштабна деокупація Луганщини розпочнеться з Кремінної та Сватового. 

"На сьогодні порожня Кремінна. Там немає ні поліції, ні комендатури, нікого. Вони (окупанти - Ред.) всі поїхали. Впринципі практично порожній Старобільськ. Це для них таке "перевалочне" місто, бо вони зараз намагаються створити оборонний рубіж у районі Сватового і Троїцького. Там поруч кордон з РФ", - розповів керівник Луганщини.

Щодо Сватового, наголосив він, то звідти окупантим спочатку втекли, але за деякий час повернулися. 

Нагадаємо, британська розвідка розповіла, як ЗСУ змусили росіян перейти в екстрену оборону і тікати з Харківщини. Зазначається, що російські військові у зв’язку з успішними діями ЗСУ на фронті змушені надати пріоритет екстреним оборонним діям.

Читайте також:

Підлі удари Росії по енергооб'єктах і людях - Зеленський пояснив помсту окупантів

Підлі удари Росії по енергооб'єктах і людях - Зеленський пояснив помсту окупантів

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2214
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація