Росіяни повністю залишили Кремінну, але ЗСУ ще не зайшли до міста - Гайдай

Над містом майорить український прапор, який вивісили партизани. Втім, Збройні Сили України ще не зайшли до міста.

Про це заявив очільник Луганська ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, у напрямку Лисичанська тривають бої. Крім того, тривають бої "навколо Лимана і за Лиман".

"Спостерігаємо за ситуацією в Лимані, звільнення якого є ключовим для нашої області", - додав він.

Гайдай наголосив, що навколо міста досі тривають бої. "Туди (росіяни - Ред.) стягують залишки якихось військ. Російська армія заривається, окопується. Ховають танки, підтягують РСЗВ. Основний удар буде там", - каже голова ОВА.

Гайдай зауважив, що масштабна деокупація Луганщини розпочнеться з Кремінної та Сватового.

"На сьогодні порожня Кремінна. Там немає ні поліції, ні комендатури, нікого. Вони (окупанти - Ред.) всі поїхали. Впринципі практично порожній Старобільськ. Це для них таке "перевалочне" місто, бо вони зараз намагаються створити оборонний рубіж у районі Сватового і Троїцького. Там поруч кордон з РФ", - розповів керівник Луганщини.

Щодо Сватового, наголосив він, то звідти окупантим спочатку втекли, але за деякий час повернулися.

Нагадаємо, британська розвідка розповіла, як ЗСУ змусили росіян перейти в екстрену оборону і тікати з Харківщини. Зазначається, що російські військові у зв’язку з успішними діями ЗСУ на фронті змушені надати пріоритет екстреним оборонним діям.

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