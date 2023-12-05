Росіяни повністю змінили свою стратегію 2023 року: Коваленко заявив про нову фазу війни і пріоритети

Росіяни повністю змінили свою стратегію 2023 року. І ґрунтується вона сьогодні не на деяких "геніальних ходах воєначальників", а на перевазі людського ресурсу та непорушних завданнях від вищого керівництва: "Ні кроку назад!".

Про це написав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у своїй колонці на Оbozrevatel.

"Коли порушується питання про перемогу у війні проти Росії, то багато хто одразу зазначає, що перемогою можна вважати лише повне звільнення територій України. І це вірно. Але чи є при цьому процес звільнення територій доказом наближення до перемоги, а їхня втрата – навпаки? Парадоксально звучить, але ні, і зараз ми виходимо саме в таку, парадоксальну на перший погляд, фазу", – заявив Коваленко.

Він порівняв два роки повномасшабної війни в Україні.

Війна 2022 року

Він нагадав, що 2022 року показником перемог було просування ЗСУ та звільнення територій.

"Північний плацдарм, Чернігівська, Сумська, Київська області, потім прорив у Харківській області, примушення росіян до втечі з правого берега Херсонської області. І на тлі цих перемог середньостатистичний українець став сприймати перемогу як таку, винятково як територіальне звільнення та просування вперед", – пояснив він.

Війна 2023 року

2023 року не було звільнень територій, які за площею могли б зрівнятися з Харківською областю чи правобережжям Херсонщини.

"Це дозволило створити спотворене сприйняття в суспільстві щодо успіхів і провалів СОУ в зоні БД з перевагою більше до депресивного формулювання – провал", – додав Коваленко.

За його словами, 2023-го росіяни повністю змінили свою стратегію, що тепер ґрунтується не на деяких геніальних ходах воєначальників, технічній або технологічнійі перевазі, а на домінуванні людського ресурсу і завданнях, з якими не можна сперечатися, від вищого керівництва: "Ні кроку назад!" або "Наступ за будь-якої ціни!".

"Очевидно, що саме ці два принципи лягли з нинішньої стратегії Валерія Герасимова (начальник Генштабу РФ – ред.) в Україні та практично повністю копіюють маніакальний підхід до ведення бойових дій генералом Жуковим. Радянський м'ясник не цінував людських життів і досягав цілей завдяки цим двом принципам, і Валерій Герасимов, схоже, стурбований лаврами Жукова і всіляко хоче їх приміряти", – пояснив Коваленко.

За словами Коваленка, якщо 2023 року Росія кардинально змінила свій підхід до ведення бойових дій, то і Україна, відповідно, має переглянути його.

"Особливо з урахуванням того, що ми обмежені в можливостях технічного плану через неквапливість і відверту важливість наших партнерів", – зауважив він.

Нова фаза війни, на думку експерта, стане фазою раціоналізму й витримки, отже, ослаблення та виснаження супротивника до етапу, коли в України буде достатньо сил, щоб завдати нищівного удару.

Додамо, що начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов, про якого писав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, відомий своїм маніакальним підходом щодо ведення війни.

З Коваленком погоджуються аналітики Інституту вивчення війни. Вони порівняли дії Герасимова та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, вказавши, що перший робить ті ж помилки та кидає своїх солдатів у "м’ясні штурми", а другий робить висновки з попереднього досвіду.

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