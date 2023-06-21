Росіяни прагнуть вийти на кордони Донеччини: окупанти штурмують позиції ЗСУ

Армія РФ не має успіху у своїх намаганнях вийти на кордони регіону.

Ціллю Російської Федерації й надалі залишається вихід на адміністративні кордони Донеччини. Аби досягнути бажаного, окупанти намагаються влаштовувати численні штурми позицій українських сил.

Про це повідомили в Силах оборони Таврійського напрямку.

Тому росіяни всіма силами продовжують штурмувати з флангів із завданням заволодіти Мар’їнкою та створити умови для захоплення Авдіївки в Донецькій області.

"Це вкладається в загальну стратегію російських військ вийти на адміністративні кордони Донецької області", - повідомив у зведенні речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

Своєю чергою Сили оборони Таврійського напрямку обороняються та тримають оборонні редути в районі Мар’їнки та на Мар’їнському напрямку.

Як повідомляли в Міністерстві оборони України, ЗСУ провели успішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Українські оборонці закріплюються на зайнятих рубежах. Особливо важкі бої тривають на Лиманському напрямку.

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