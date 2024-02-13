Росіяни прагнуть вийти на кордони Донеччини та Луганщини до "виборів Путіна": Черник оцінив, чи зможуть

Якщо ворогу не вдасться втілити ці плани, він може змінити напрям головного удару. Одним із варіантів може стати Харківська область.

Росіяни прагнуть за будь-яку ціну захопити Авдіївку і вийти на кордони Донецької та Луганської областей до моменту переобрання Володимира Путіна на посаду президента РФ.

Таку думку військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник висловив у ефірі телемарафону.

Черник заявив, що Україна має наступальні успіхи на деяких ділянках фронту, але загалом фронт перебуває у стані вогневої рівноваги.

"Ані в нас немає серйозних сил та засобів, аби організовувати серйозні проривні операції, ані у ворога. Але стосовно людського ресурсу, то в них перевага значна – від 1000 до 1200 осіб на добу вони можуть заміщати", – повідомив експерт.

Стратегічні плани РФ на фронті

За його словами, у стратегічному сенсі для окупантів на фронті нічого не змінилося.

"В них є політичне завдання за будь-яку ціну пройти Авдіївку і, вони вважають, що можуть до моменту перепризначення Путіна на посту президента вийти на кордони Донецької та Луганської областей", – сказав Черник.

За його слова, щоб зірвати плани російських військ, Україні потрібні більше боєприпасів до артилерії та нова авіація.

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Росіяни можуть змінити напрям головного удару

Полковник запасу також припустив, що якщо росіянам не вдасться втілити свої плани, вони можуть змінити напрям головного удару. Одним із варіантів може стати Харківська область.

"Поділяю таку точку зору, вони можуть змінити оперативний напрям головного удару, адже треба буде відволікати увагу від поразки, адже це буде поразка. Але розуміємо, що в частині фортифікаційних споруджень, і, головне, мінування території, то ми практично по периметру всієї України досягли серйозних результатів. Збудували таку собі лінію Маннергейма", – розповів Черник.

До слова, за оцінками експерта BILD з аналізу відкритих даних Юліана Рьопке, російські війська можуть захопити Авдіївку найближчими днями або тижнями.

Однак, за даними Forbes, ЗСУ скерували на порятунок Авдіївки одну з найкращих бригад.

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