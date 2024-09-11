Росіяни прагнуть захопити Гірник на Донеччині: чому для ворога важливе це місто

Армія РФ намагається захопити місто Гірник, яке розташоване на височині і є найвищою точкою на Курахівському напрямку, аби рухатися у напрямку Курахового.

Про це розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в ефірі "Еспресо".

Експерт наголосив, що зведення Генштабу свідчать про те, що половина бойових зіткнень припала на Покровський та Курахівський напрямки.

"Значна частина зусиль ворога зосереджена на бойових діях навколо Гірника, а також на спробах просування до Селидового. Чому це так важливо для противника? Гірник - це населений пункт, розташований на височині, що є найвищою точкою в цій частині Донеччини. З цієї висоти створюється суттєва загроза для низини, де розташовані наші батальйони. Йдеться про Галицинівку, Невельське, Красногорівку", - розповів Згурець.

Окупаційна армія намагається захопити Гірник, щоб ускладнити оборону ЗСУ, а також просунутися до Курахівки і Курахового.

"Оборона наших позицій значною мірою залежить від ділянки Українськ - Гірник - Курахівка, де зараз тримається оборона. Так само тримається оборона і поблизу Селидового, де ворог також намагається здійснювати наступальні дії", - наголосив Згурець.

Нагадаємо, аналітики DeepState повідомили, що армія РФ просувається далі на Донеччині. Зокрема, біля Маринівки, в Українську та околицях.

Читайте також: