Росіяни прагнуть захопити лівий берег річки Оскіл: деталі від ЗСУ

Російська армія намагається захопити лівий берег річки Оскіл в Харківській області. Наразі там перебувають українські військові і відходити звідти наміру не мають.

Про це заявив заступник командира батальйону ударних БпАК Ахіллес 92 ОШБр Олесь Маляревич в ефірі "Еспресо".

З його слів, росіяни мали за мету захопити лівий берег річки до 1 листопада, потім - до 1 січня. Втім, втілити у життя свої плани росіяни не змогли.

"В районі Кругляківки й Колесниківки ворогу не вдалося розширити плацдарм. Вони намагаються лізти зі сторони Борової. Ворог прагне захопити Колесниківку, щоб розширятися. Але там працює декілька дуже потужних бригад", - зауважив заступник командира.

За його словами, бригада працює на двох напрямках: на півночі Харківщини - це Глибокі Липці, а також - на Куп'янщині. Військовий зауважує, що в районі Глибоких Липців оборона надійна. Наразі загарбники там успіхів не мають, але періодично противник намагаються штурмувати.

"На Куп'янському напрямку дуже велика територія бойових дій. Ворог намагається захопити лівий берег річки Оскіл, пробуючи перепливати річку на плотах", - пояснив він.

Олесь Маляревич каже, що армія РФ втрачає дуже багато живої сили, але їх це не зупиняє.

Нагадаємо, у 13-ій бригаді оперативного призначення НГУ "Хартія" повідомляли, що ЗСУ відтискують росіян від Харкова до кордону. На Харківщині триває черговий етап операції.

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