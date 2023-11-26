Росіяни прагнуть знову окупувати Куп’янськ: у ЗСУ розповіли деталі наступу ворога

Агресорка Росія не відмовилася від своїх намірів повторно окупувати Куп’янськ Харківської області. Втім, наразі стратегічних успіхів на цій ділянці фронту загарбники не мають.

Про це заявив керівник служби зв'язків із громадськістю Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.

"Російські окупанти не відмовилися від своїх намірів ... вийти до міста Куп'янська. Хочуть його повторно окупувати. На цій ділянці українські захисники відбили чотири атаки противника - це поблизу Синьківки, Іванівки. Противник хоче вийти на межі населеного пункту Синьківка, для того, щоб розвивати свій подальший успіх у наступі на Куп’янськ", - повідомив Фітьо.

Російські війська зазнають втрат і у живій силі, і в техніці. Втім, намагаються з усіх сил продавити українську оборону. Окупанти застосовують авіацію та артилерію, активізували використання дронів-камікадзе.

Крім того, росіяни використовують штурмові загони. Вони складаються з колишніх ув’язнених, військовослужбовців-штрафників. цих солдатів, наголошує речник Сухопутних військ, ведуть "на так звані м’ясні штурми".

Нагадаємо, співзасновник DeepState Роман Погорілий повідомляв, що окупанти намагаються наступати на Куп'янському напрямку. Важкі бої тривають також у районі Лимана Першого в лісах.

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