Росіяни пригнали до Мелітополя ешелон знятих з консервації "раритетних" танків Т-62

Росіяни пригнали до Мелітополя ешелон знятих з консервації "раритетних" танків Т-62

Тим часом до Кирилівки зайшли 30 одиниць російської техніки.

До тимчасово захопленого Мелітополя російські окупанти пригнали "раритетні" танки Т-62, які зняли з консервації.

Пр це інформує Запорізька ОВА.

"Ешелон застарілих танків Т-62, який росіяни все-таки зняли з консервації, прибув до Мелітополя. Танки оснащені гарматами із калібром 115 мм. Цікаво, як вони горять від Джавелінів і NLAW", — йдеться в повідомленні.

За інформацією ОВА, до селища Кирилівка зайшли 30 одиниць російської техніки. Місцеві жителі, повідомляють, що майже на кожному перехресті стоять БТРи.

Також є ймовірність, що кирилівські бази відпочинку можуть стати прихистком для окупантів та, у результаті, постраждати від мародерства, як це було у Бердянську.

Раніше повідомлялося, що у російської армії закінчуються танки, тому там починають діставати застарілі Т-62. Т-62 розробили ще наприкінці 1950-х років.

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