Росіяни примусово вивезли 12-річну Кіру з Маріуполя до Донецька: історія повернення дівчинки

Мешканка Маріуполя, 12-річна Кіра Обединська, яку росіяни викрали на тимчасово непідконтрольну територію, нараз перебуває зі своїм дідусем у Чернівцях.

Нарешті дівчинка пройшла всі обстеження. Її виписали з лікарні. Тепер після усього пережитого Кіра намагається повернутися до звичного життя.

Історія порятутнку юної маріупольчанки - у сюжеті "Сніданку з 1+1".

Свою онуку 67-річний Олександр Петрович лагідно називає "баришня". Майже місяць чоловік чекав на повернення Кіри, яка перебувала у загарбників росіян.

Чоловік приїхав Маруполя ще 1964-го. Тоді 18-річний юнак з російського Новосибірська став зіркою з водного поло, а згодом - заслуженим тренером. Тоді у нього народився син Женя - батько Кіри. Він також став чемпіоном України з водного поло. Втім, у 26 років він став вдівцем: самотужки виховував двох доньок - старту Сашу, яка навчається у Польщі, і молодшу Кіру. Дружина померла від ускладнень після грипу у 2009-му, коли народжувала Кіру.

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Втім, і сам Женя восени 2021-го почув страшний діагноз: пухлина головного мозку. Чоловік успішно переніс операцію. Готувався до хіміотерапії 28 лютого 2022-го. Але 24 лютого війна зруйнувала усі плани.

Олександр Петрович і син мешкали у різних районах Маріуполя. Хоч Женя від евакуації відмовлявся, але план дій таки обговорили. Будинок, де перебував син зі своєю дівчиною та Кіра, росіяни розстріляли з міномета. Тоді саме Євген разом зі своєю дівчиною перебували на балконі восьмого поверху. Чоловік загинув на місці. Жінка залишилася живою. Їм дивом вдалося врятуватися, а тому вони вирішили пішки евакуюватися з Маріуполя. Втім, хтось з групи, з якою вони разом вибиралися, задів ворожу розтяжку.

Щоденники війни: історія порятунку 12-річної Кіри Обединської

Кіра та ще одна дитина отримали осколкові поранення. Тод дитину примусово відправили до Донецької області, на непідконтрольну територію. Спочатку вона була в лікарні Мангуша, а потім перевезли до Донецька. Дівчинку фільмували для російських пропагандистських сюжетів. Чоловік, який на той момент був евакуйований, коли дізнався про викрадення онуки, поставив усіх на вуха.

До повернення Кіри долуили і команду президента. Вже за місяць перемовин дівчинка зустрілася з дідусем. Я була дуже рада", - згадує вона. Наразі дідусь та онука надолужують втраений час.

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