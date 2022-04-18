Росіяни примусово вивезли з Маріуполя десятки тисяч людей, зокрема 5 тис. дітей — Зеленський

Встановити точну кількість загиблих мирних мешканців Маріуполя поки неможливо

Російські окупанти вивезли з Маріуполя кількадесят тисяч людей, зокрема до п'яти тисяч дітей.

Про це розповів президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN.

Глава держави зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість загиблих мирних мешканців Маріуполя.

"Є дані, що там близько 50-60 тисяч (загинули. — Ред.). Інші дані говорили, що 100 тисяч. Зараз є інформація, що десь 20-30 тисяч могли загинути цивільних, які там залишилися", — сказав Зеленський.

Також він повідомив, що декілька десятків тисяч маріупольців були примусово вивезені до Росії.

"Що з ними, ми не знаємо, де їхні документи, ми не знаємо. І серед них декілька тисяч дітей. Ми це знаємо, але де вони, що з ними сталося, як здоров’я, де вони перебувають — поки що стовідсоткової інформації про це немає. Ми чули про те, що 5 тисяч дітей депортовано з цього регіону в російський бік. Тому що вони (окупанти. — Ред.) не дозволили їм пройти на територію, яку контролює Україна. Тому ми не знаємо, що з цими дітьми", — сказав Зеленський.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов запевнив, що Маріуполь буде деблокований і звільнений.

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