Росіяни припинили наступ та штурми на одному з напрямків: подробиці від Генштабу

Окупанти минулої доби не здійснювали наступальних дій у районі Куп'янська. Загалом протягом доби на фронті відбулося 78 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Куп'янському напрямку ворог наступальних та штурмових дій не здійснював.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили три атаки ворога в районі Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито три атаки противника біля населених пунктів Богданівка та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.

Сили оборони протягом минулої доби відбили 31 атаку ворога в районі Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 13 атак поблизу Тоненького, Сєверного, Первомайського, Невельського Донецької області.

На Мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 14 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних та штурмових дій не вів.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито чотири атаки противника північніше Приютного та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ.

Втрати ворога

Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій.

Так, протягом минулої доби противник здійснив три безуспішні штурмові дії. Водночас, українські воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по п'яти районах зосередження особового складу противника.

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