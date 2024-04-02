Росіяни припинили штурми на Куп'янському напрямку: прикордонники пояснили чому

Росіяни були дуже активні на цій ділянці фронту напередодні "виборів" в РФ.

Останні кілька днів російські окупанти не проводять активних заходів на Куп'янському напрямку. Втім, у майбутньому РФ відновить наступальні дії, бо від своїх планів, зокрема окупувати Куп'янськ, не відмовилася.

Про це в ефірі "Суспільне.Студія" розповів начальник пресслужби "Сталевого кордону" Іван Шевцов.

"Ворог на Куп'янському напрямку не зміг здобути жодних переваг, навіть маючи сили, що переважали. До "виборів" в РФ вони намагалися захопити Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий. Нічого не вдалося. Ворог зазнав великих втрат. Зараз здійснює поновлення сил та накопичення нового особового складу", — наголосив Шевцов.

Він каже, що окупанти здійснюють "велику кількість" артобстрілів по прикордонних населених пунктах, а також по позиціях ЗСУ. Зокрема, протягом 1 квітня було зафіксовано близько 600 обстрілів.

За словами Шевцова, протягом минулого тижня "Сталевому кордону" вдалося уразити дві одиниці російської бронетехніки, п'ять автівок. Також після влучання у бліндажі ворога було знищено понад 10 окупантів.

Як повідомлялося, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що армія РФ може розпочати масштабний наступ на заході Донецької області. Командування окупантів сподівається використати стійке, але незначне просування своїх військ у цьому секторі.

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