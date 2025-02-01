Росіяни припинили штурми на Покровському напрямку: речник ОСУВ “Хортиця” назвав причину

Окупаційна армія не посилює угруповання під Покровськом свіжими резервами, а перекидає підрозділи з інших ділянок фронту.

Російська армія припинила спроби штурмувати позиції українських військ на Покровському напрямку “в лоб”, оскільки окупанти почали берегти особовий склад.

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов у коментарі телеканалу “Ми Україна”.

За його словами, росіяни також не посилюють своє угруповання на Покровському напрямку свіжими резервами, а перекидають сюди підрозділи з сусідніх ділянок фронту — Новопавлівського чи Торецького напрямків.

“Це не дуже впливає на загальну кількість - їх там і так достатньо багато, щоб вони могли постійно змінювати один одного та проводити ротації”, - наголосив Трегубов.

Речник ОСУВ "Хортиця" відзначив, що на Покровському напрямку ворог намагається берегти особовий склад.

“Ми бачимо, що на Покровськ вони не йдуть як на усі попередні міста - просто в лоб, незважаючи на втрати. Тобто тепер вони почали на них хоч трішки зважати", - пояснив Трегубов.

Нагадаємо, російська армія шукає шляхи для захоплення Покровська на Донеччині. Ймовірно, окупанти можуть вдатися до реалізації цієї мети через сусідню Дніпропетровську область.

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