Росіяни прискорюють наступ: The Hill оцінило, скільки території може втратити Україна

Росія активізує всю свою міць, щоб максимально використати вікно можливостей, що залишилося, і домогтися будь-яких успіхів на фронті, доки нова зброя від США для України ще не прибула на поле бою.

Про це пише видання The Hill.

Зокрема, російські війська минулого тижня захопили кілька сіл на сході України і мають намір найближчими днями захопити додаткову територію. Ракетні удари та удари безпілотників Росії також стають дедалі ефективнішими, оскільки Україні не вистачає оборонного озброєння для відбиття атак.

"Але можливість для Росії використати слабкість України швидко зникає, і в неї залишається мало часу, перш ніж американська зброя наповнить поле бою й активізує українські сили", - пише видання.

Як зазначив експерт аналітичного центру Брукінгського інституту Майкл О'Хенлон, російські сили можуть "прискорити темп і збільшити кровопролиття на 10-20%" у проміжку між оголошенням США про нову допомогу минулого тижня і моментом, коли ця зброя надійде до України.

Джон Гербст, колишній посол США в Україні, передбачив, що Росія може ще прискорити наступ, з огляду на швидкість, з якою США направляють свою допомогу Україні.

Він зазначив, що "це буде досить небезпечний період, поки не надійде значна частина допомоги". Однак він додав, що, на його думку, найнебезпечніший момент уже пройдено з огляду на те, що українці, зі свого боку, активізували використання зброї, яку вони берегли від осені минулого року, знаючи, що її запаси скоро буде поповнено.

"Я думаю, що вони втратять дуже невелику територію, або взагалі не втратять її, в наступні два-три-чотири тижні", - сказав Гербст.

Раніше у ГУР заявили, що Україна не може виграти Росію на лише на полі бою, тому війна, скоріше за все, закінчиться переговорами з Москвою.

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