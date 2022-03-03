Росіяни привезли до України крематорії, тобто не збираються показувати загиблих сім’ям – Зеленський

Президент назвав цей факт актом геноциду та нацизму.

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська привезли з собою до України крематорії, і це означає, що загиблих солдатів РФ не збираються навіть показувати рідним.

Про це голова держави розповів в інтерв'ю ЗМІ.

"Російська армія в рази більша, російську армію, особисто людей, ніхто не рахує ­– скільки їх помирає під обстрілами цієї війни. А ви знаєте, що вони з собою привезли крематорії? Так, вони просто з собою привезли крематорії. Тобто вони заздалегідь не збираються показувати їхнім сім’ям, їхнім матерям. Не збираються показувати, що їхні діти тут загинули, що їх вбили, що вони сюди прийшли вбивати нас і ми боронимо нашу свободу, наші домівки і тому вони вмирають. Ми не хочемо їх вбивати", – розповів Зеленський.

"Ці люди привозять крематорії, ці хлопці несуть ці крематорії. Вони розуміють, що вони несуть щось для себе. Це жах просто. Я навіть не знаю, що це за людина, яка може планувати такі акти. Це і є актами геноциду і нацизму", – додав президент.