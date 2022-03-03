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Росіяни привезли до України крематорії, тобто не збираються показувати загиблих сім’ям – Зеленський

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Росіяни привезли до України крематорії, тобто не збираються показувати загиблих сім’ям – Зеленський

Офіс Президента України

Президент назвав цей факт актом геноциду та нацизму.

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська привезли з собою до України крематорії, і це означає, що загиблих солдатів РФ не збираються навіть показувати рідним.

Про це голова держави розповів в інтерв'ю ЗМІ.

"Російська армія в рази більша, російську армію, особисто людей, ніхто не рахує ­– скільки їх помирає під обстрілами цієї війни. А ви знаєте, що вони з собою привезли крематорії? Так, вони просто з собою привезли крематорії. Тобто вони заздалегідь не збираються показувати їхнім сім’ям, їхнім матерям. Не збираються показувати, що їхні діти тут загинули, що їх вбили, що вони сюди прийшли вбивати нас і ми боронимо нашу свободу, наші домівки і тому вони вмирають. Ми не хочемо їх вбивати", – розповів Зеленський.

"Ці люди привозять крематорії, ці хлопці несуть ці крематорії. Вони розуміють, що вони несуть щось для себе. Це жах просто. Я навіть не знаю, що це за людина, яка може планувати такі акти. Це і є актами геноциду і нацизму", – додав президент.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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