"Росіяни привітали дітей зі святом": у ДСНС показали пекельні фото наслідків атаки дронів на Київ і область

У ніч проти понеділка, 19 грудня, війська Російської Федерації атакували Київ та Київську область безпілотниками "Шахед". Рятувальники зранку продовжують ліквідовувати наслідки ворожої атаки, яку путінські війська скоїли у День святого Миколая.

Про це інформує Сергій Крук, голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Нічна атака на столицю та Київську область. Підрозділи на місцях. Працюємо та ліквідовуємо наслідки. Ось так росіяни привітали наших дітей зі святом", - пише він.

Також голова ДСНС оприлюднив фото з місць ліквідації наслідків нічної атаки дронів на Київ і область.

У Києві та області ліквідовують наслідки атаки дронами / Фото: Facebook/ ДСНС України

Відомо про пошкодження об'єкта інфраструктури внаслідок атаки окупантів / Фото: Facebook/ ДСНС України

Окупанти атакували Київ та область в ніч проти 19 грудня / Фото: Facebook/ ДСНС України

Нагадаємо, вночі 19 грудня Росія дронами атакувала Київ та область. В небі над столицею вночі 19 грудня було зафіксовано 23 ворожих БПЛА. Наші сили оборони знищили 18 дронів.

Уламками пошкоджено проїжджу частину у Солом’янському районі, а також вікна багатоповерхівки у Шевченківському районі.

На жаль, є влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Аварійні служби ліквідовують наслідки.

Загалом Повітряні сили ЗСУ протягом ночі 19 грудня знищили 30 "Shahed".

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