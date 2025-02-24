Росіяни приймуть будь-який результат завершення війни, якщо їм скажуть, що це "перемога" - соціолог

Жителі Росії готові прийняти будь-яке визначення "перемоги", якщо це буде обумовлено завершенням війни проти України.

Про це в етері Еспресо розповів доктор соціологічних наук, керівник ІКАР (Інститут конфліктології та аналізу Росії) Олександр Шульга.

"Ми завтра презентуємо дослідження російського суспільства. Російське суспільство готове до завершення війни, готове прийняти будь-який варіант, який буде представлений як завершення війни, як перемога. Воно не хоче другої хвилі мобілізації, не хоче брати участь і повною мірою відчуває економічні ефекти", - зазначив він.

Олександр Шульга зауважив, що внутрішня стабільність Кремля не опиниться під загрозою.

"Тому російське суспільство в разі, якщо буде сказано: "Все, завершуємо", воно скаже: "Слава Богу", перехреститься і буде собі спокійно жити. Для внутрішньої політичної стабільності Кремля це не становить небезпеки. Це не є аргумент", - додав соціолог.

Раніше повідомлялося, що в США сказали, що повинні зробити Україна та РФ для завершення конфлікту.

Ми раніше інформували, що президент Володимир Зеленський розповів, що потрібно для справедливого миру в Україні.

Читайте також: