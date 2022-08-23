Росіяни продовжують гатити по Харківщині: поранено ще двоє людей

Російські війська не припиняють обстріли Харкова та Харківщини.

У вівторок, 23 серпня, близько 06:00 окупанти обстріляли Київський район Харкова. Зафіксовано влучання в приватний будинок. За попередньою інформацією, минулося без жертв.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Чугуївського та Ізюмського районів. Внаслідок атак пошкоджено будівлі цивільного підприємства. Також сталося кілька пожеж за межами населених пунктів, горіли лісосмуги та трава.

Близько 06:00 російські окупанти обстріляли село Коробочкине Чугуївського району. Внаслідок атаки сталася пожежа.

Ввечері 22 серпня близько 21:30 ворог трьома ракетами завдав удару ракетами по селу Стара Гнилиця , щ у Чугуївському районі. Пошкоджені теплиці, сталася пожежа.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом минулої доби поранення отримали двоє мирних мешканців: 71-річна жнка у Чугуївському районі, а аткож 58-річний чоловік у в Ізюмському.

В ОВА наголошують, що на лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Російські окупанти використовують проти ЗСУ ствольну та реактивну артилерію, танки та авіацію. "Наші захисники надійно утримують позиції, завдаючи ворогу втрат. Протягом доби ворог не здійснював спроб йти в наступ на Харківщині", - наголосив Синєгубов.

Як повідомлялося, розпочалася 181 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти штурмують на 3-х напрямках на Донеччині. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ станом на 23 серпня.

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