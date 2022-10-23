Росіяни продовжують маніпуляції на Каховській ГЕС та поступово залишають населені пункти Херсонщини – Гуменюк

Російські війська переформатовують свої підрозділи, щоб сконцентруватися на обороні у Херсонській області.

Росіяни продовжують проводити певні маніпуляції на Каховській ГЕС, щоб звинуватити Збройні сили України у нібито ударі по ГЕС.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла речниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Так, вони проводять певні маніпуляції із водою, яку намагаються спускати з резервуарів. Вони продовжують шантажувати тим, що Збройні сили збирають нанести критичний удар по самій ГЕС, але саме вони замінували об'єкт критичної інфраструктури і саме вони звільнили звідти усіх українських працівників, залишивши тільки свій перевірений спеціалізований персонал. Саме вони обмежили доступ до цього об'єкту та посилили його режим, це все якраз свідчить про підготовку певних заходів маніпуляційного характеру", - зазначила вона.

За словами Гуменюк, угруповання російських окупаційних військ продовжує переправлятися з правого на лівий берег Дніпра на Херсонщині, це стосується елітних підрозділів та офіцерського складу, залишаючи там тільки мобілізованих.

Гуменюк також зазначила, що російські війська поступово залишають населені пункти і переформатовують свої підрозділи, щоб сконцентруватися на обороні у Херсонській області.

"Вони переформатовують свої підрозділи для того, щоб сконцентруватися на обороні, яка буде більш щільна на тих напрямках, на яких ми тиснемо. Відповідно вони переміщують підрозділи з одного напрямку на інший, щоб посилити свою присутність, оскільки ураження останніх днів, які ми завдавали, досить суттєві, це і знищення складів з боєприпасами саме на тому напрямку", - сказала Гуменюк.

Контрнаступ ЗСУ на півдні України

Українські військові продовжують деокуповувати населені пункти на Херсонщині.

Дуже важливою перемогою для ЗСУ є звільнення Давидового Броду, де окупанти мали доволі міцні позиції.

Військові експерти допускають, що українські військові можуть повторити на Херсонщині успіхи нещодавнього контрнаступу на Харківському напрямку.

На думку політичного консультанта Олександра Мусієнка, російським солдатам у Херсонській області, ймовірно, під егідою "жесту доброї волі" доведеться відійти на лівий берег Дніпра.

Окупанти можуть атакувати Каховську ГЕС та звинуватити в цьому ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни замінували дамбу й агрегати Каховської ГЕС. Якщо окупанти підірвуть цю дамбу, то в зоні швидкого затоплення опиняться понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном. Сотні тисяч людей можуть постраждати.

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