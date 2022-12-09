Росіяни продовжують наступальні дії в районі Бахмута: карта боїв

Впродовж 8 грудня російські війська атакувати позиції українських захисників в районі Бахмута.

Про це свідчать дані американського Інституту вивчення війни (ISW).

Повідомляється, що українські військові відбивали атаки російських окупантів за 27 км на північний схід від Бахмута біля Білогорівки, Берестового, Яковліва, Бахмутського, а також в межах 22 км на південь від Бахмута поблизу Опитного, Курдюмівки та Майорська.

В свою чергу російські пропагандисти повідомляють, що наразі бойовики ПВК "Вагнера" проводять зачистку населеного пункту Яковлівка, який нібито росіяни захопили ще 7 грудня.

Також у Донецькій області російські загарбники продовжили наступальні дії в районі міста Авдіївка-Донецьк.

У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили російські атаки в межах 37 км на південний захід від Авдіївки в районі Мар’їнки та Новомихайлівки. Російські військові блогери стверджували, що 11-й полк народної міліції так званої "ДНР" відбив українську контратаку під Водяним, а батальйони "Спарта" і "Сомалі" відбили українську контратаку під Пісками. Російські та українські джерела опублікували кадри, на яких видно, як російські сили обстрілюють запальними боєприпасами українські позиції поблизу Авдіївки.

Нагадаємо, раніше експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак пояснив, навіщо окупанти намагаються всіма силами захопити Бахмут.

Активні бойові дії на Бахмутському напрямку тривають від травня 2022 року. Кремлівська пропаганда неодноразово заявляла, що військові РФ вже начебто увійшли до міста, але ЗСУ продовжують стійко тримати оборону. Російська регулярна армія і найманці ПВК "Вагнер" зазнають великих втрат. Кадри оборони Бахмута в Мережі порівнюють зі світлинами часів Першої світової війни.

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