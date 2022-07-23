Росіяни продовжують обстрілювати мирні міста Харківщини: яка ситуація у прикордонних областях

Росіяни продовжують обстрілювати Сумську область. У прикордонних до РФ регіонах ворог постійно здійснює розвідку з безпілотників.

На Харківському напрямку окупанти продовжують вести вогонь по мирних мешканцях.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

"Ворог обстріляв село Старикове Сумської області. Триває повітряна розвідка прикордонної ділянки в Чернігівській та Сумській областях безпілотними літальними апаратами", - йдеться в повідомленні.

Водночас на Харківському напрямку неспокійно. Росіяни продовжують вести вогонь по мирних мешканцях.

"На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Базаліївка, Гусарівка, Руська Лозова, Уди, Малинівка та низки інших. Завдав авіаудару неподалік Верхнього Салтова", - повідомили у Генштабі.

Тим часом на Слобожанському напрямку російські підрозділи усіма наявними засобами продовжують стримувати ЗСУ від просування вглиб тимчасово зайнятої окупантами території.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін.

Нагадаємо, ніч проти 23 липня минула на Сумщині спокійно. Втім, зранку російські війська завдали ударів по кількох громадах області.

Читайте також: