Росіяни продовжують обстрілювати Сумщину: зафіксували 44 "прильоти"

За його даними, впродовж поточної доби, 28 липня, країна-окупантка Росія чотири рази відкривала вогонь по громадах Сумської області. На щастя, обійшлося без загиблих та руйнувань.

Про це очільник Сумської ОВА написав у телаграм.

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"Сьогодні росіяни обстріляли наші території 4 рази, усього було понад 44 прильоти. Били по Краснопільській, Шалигинській та Буринській громадах з мінометів, гранатометів та САУ. Жертв та руйнувань немає", - йдеться у дописі посадовця.

Як повідомляли раніше, росіяни за минулий тиждень обстріляли Сумщину 78 разів. Російські військові гатять із різного озброєння. При цьому 56 разів застосовував авіацію. Водночас від початку квітня військові завдали понад 1000 ударів.

Новини України та світу | Випуск ТСН.19:30 за 28 липня 2022 року

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