Росіяни продовжують обстрілювати Сумську область: ЗСУ збили ворожий безпілотник

Також у Сумському районі ЗСУ збили ворожий безпілотник.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Живицький повідомив, що ввечері над Сумським районом ЗСУ збили російський безпілотник. Окупанти ж кілька разів за день обстріляли область:

Близько 17:00 ворожий БПЛА скинув вибуховий пристрій на територію Великописарівської громади.

Хотінська громада: об 11:00 з території РФ ворог відкрив вогонь з міномету, усього 12 прильотів за день. Били і з крупнокаліберного кулемету.

Білопільська громада: о 12:30 був мінометний обстріл − 7 прильотів, а після обіду - ще 14. Також з пів на першу ворог вів обстріл громади зі ствольної артилерії − 17 прильотів.

Нагадаємо, ЗСУ знищили у небі над Херсонщиною три ворожі безпілотники.

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