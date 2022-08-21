Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни продовжують обстрілювати Сумську область: ЗСУ збили ворожий безпілотник

Дата публікації
Перегляди
1187
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росіяни продовжують обстрілювати Сумську область: ЗСУ збили ворожий безпілотник

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Російські окупанти продовжують обстрілювати Сумську область.

Також у Сумському районі ЗСУ збили ворожий безпілотник

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. 

Живицький повідомив, що ввечері над Сумським районом ЗСУ збили російський безпілотник. Окупанти ж кілька разів за день обстріляли область: 

  • Близько 17:00 ворожий БПЛА скинув вибуховий пристрій на територію Великописарівської громади.
  • Хотінська громада: об 11:00 з території РФ ворог відкрив вогонь з міномету, усього 12 прильотів за день. Били і з крупнокаліберного кулемету.
  • Білопільська громада: о 12:30  був мінометний обстріл − 7 прильотів, а після обіду - ще 14. Також з пів на першу ворог вів обстріл громади зі ствольної артилерії − 17 прильотів.

Нагадаємо, ЗСУ знищили у небі над Херсонщиною три ворожі безпілотники

Читайте також:

Зі звичайного військового в оператори надсучасного безпілотника

Зі звичайного військового в оператори надсучасного безпілотника

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1187
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація