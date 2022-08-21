Росіяни продовжують обстрілювати Сумську область: ЗСУ збили ворожий безпілотник

Російські окупанти продовжують обстрілювати Сумську область.
Також у Сумському районі ЗСУ збили ворожий безпілотник.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Живицький повідомив, що ввечері над Сумським районом ЗСУ збили російський безпілотник. Окупанти ж кілька разів за день обстріляли область:
- Близько 17:00 ворожий БПЛА скинув вибуховий пристрій на територію Великописарівської громади.
- Хотінська громада: об 11:00 з території РФ ворог відкрив вогонь з міномету, усього 12 прильотів за день. Били і з крупнокаліберного кулемету.
- Білопільська громада: о 12:30 був мінометний обстріл − 7 прильотів, а після обіду - ще 14. Також з пів на першу ворог вів обстріл громади зі ствольної артилерії − 17 прильотів.
Нагадаємо, ЗСУ знищили у небі над Херсонщиною три ворожі безпілотники.
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