Росіяни продовжують палити український хліб: на Миколаївщині вигоріло поле пшениці (фото)

Окупанти 26 липня обстріляли Миколаївщину, у результаті чого знищено 230 гектарів врожаю пшениці.

Урожай було знищено росіянами поблизу с. Котляреве Шевченківської територіальної громади. Поблизу інших сіл згоріли також поля з ячменем і пшениця на корені.

Про це інформують у ДСНС.

"Русня палить хліб. Практично все, що тяжко вирощували фермери поблизу с. Котляреве Шевченківської територіальної громади. Згоріло також поле з ячменем на площі 4 га поблизу с. Котляреве, пшениця на корені площею 2,5 га неподалік с. Лимани Галицинівської ТГ", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС наголосили, що українці виростять новий хліб на вільній, щедрій і прекрасні українській землі.

Нагадаємо, окупанти з гранатометів обстріляли Сумську область.

Як повідомлялося, окупанти зруйнували коледж у Чугуївському районі.

Тим часом Міноборони РФ розкрило особу генерала, який керує угрупованням військ "Захід".

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