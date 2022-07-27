Росіяни продовжують палити український хліб: на Миколаївщині вигоріло поле пшениці (фото)

Окупанти 26 липня обстріляли Миколаївщину, у результаті чого знищено 230 гектарів врожаю пшениці.
Урожай було знищено росіянами поблизу с. Котляреве Шевченківської територіальної громади. Поблизу інших сіл згоріли також поля з ячменем і пшениця на корені.
Про це інформують у ДСНС.
"Русня палить хліб. Практично все, що тяжко вирощували фермери поблизу с. Котляреве Шевченківської територіальної громади. Згоріло також поле з ячменем на площі 4 га поблизу с. Котляреве, пшениця на корені площею 2,5 га неподалік с. Лимани Галицинівської ТГ", - йдеться у повідомленні.
У ДСНС наголосили, що українці виростять новий хліб на вільній, щедрій і прекрасні українській землі.
Нагадаємо, окупанти з гранатометів обстріляли Сумську область.
Як повідомлялося, окупанти зруйнували коледж у Чугуївському районі.
Тим часом Міноборони РФ розкрило особу генерала, який керує угрупованням військ "Захід".
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