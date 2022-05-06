Росіяни продовжують штурмувати "Азовсталь" та намагаються взяти під контроль Воєводівку і Рубіжне – Генштаб

У Генеральному штабі ЗС України розповіли про обстановку на фронтах протягом 72-ї доби повномасштабної війни РФ проти України.

Так, на Донецькому і Таврійському напрямках з метою сковування дій українських захисників противник здійснює обстріли уздовж всієї лінії зіткнення. Також ворог продовжує завдавати авіаційних та ракетно-бомбових ударів.

Крім того, противник не полишає спроб штурмувати населені пункти. Про це йдеться у зведенні Генштабу ввечері 6 травня.

"На Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії у напрямку населеного пункту Шандриголове. На Сєвєродонецькому напрямку намагався встановити контроль над населеними пунктами Рубіжне та Воєводівка, успіху не мав. На Попаснянському напрямку проводив штурмові дії у напрямку населеного пункту Нижнє. На Авдієвському та Курахівському напрямках обмежився обстрілами позицій підрозділів Сил оборони України", – йдеться у повідомленні.

У Маріуполі загарбники основні зусилля зосереджували на блокуванні та ураженні підрозділів українських захисників в районі заводу "Азовсталь".

Також у повідомленні йдеться, що росіяни провели розвідку боєм у напрямку населеного пункту Пречистівка. Втім, вони не мали успіху та відступили.

Нагадаємо, у Генштабі розповіли, на чому ворог зосереджував зусилля на Південнобузькому напрямку. Росіяни наносили вогневе ураження по позиціям українських військ в окремих районах.

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