"РФ продовжує терор": в ОВА попередили харків'ян про посилення обстрілів і оцінили можливість повторного наступу

Найближчими днями російська армія посилить ракетні удари по місту Харкову та по районах області. Мешканців Харківщини просять не нехтувати сигналами тривоги, без крайньої потреби не перебувати на вулиці.

Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у відеозверненні.

Посадовець наголосив, що українські захисники готові до будь-яких дій ворога, в регіоні щодня посилюють фортифікаційні споруди та оборонні можливості. За його словами, у разі спроби піти вперед - ворога чекає лише чергове фіаско та ще більші втрати.

"Останніми днями окупанти поширюють повідомлення щодо можливого повторного наступу на Харків. Запевняємо: ми готові до будь-яких дій ворога. Наші захисники надійно тримають оборону, не дають ворогу просунутися вперед, хоч той і намагається. Навіть спроби розвідки окупантів - невдалі. Загарбники постійно зазнають втрат в живій силі та техніці", - наголосив Синєгубов.

Водночас він закликав людей дотримуватися правил повітряної тривоги, а під час оголошення сирени - залишатися в укриттях.

"Не маючи успіхів на фронті, окупанти не лише розповсюджують фейки, але й від безсилля продовжують терор проти мирних людей. Маємо інформацію, що найближчими днями ворог посилить ракетні удари по місту Харкову та по районах області", - підсумував він.

Нагадаємо, окупанти намагалися прорватися на Харківщині, але отримали "на горіхи" від ЗСУ.

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