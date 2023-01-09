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Росіяни продовжують тероризувати Дніпропропетровщину: куди вночі поцілили окупанти

Автор
Тетяна ВасиленкоТетяна Василенко
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Росіяни продовжують тероризувати Дніпропропетровщину: куди вночі поцілили окупанти

Фото: ілюстративне, обстріл окупантами Нікополя / Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Постраждали Червоногригорівська та Марганецька громади Нікопольського району.

Росіяни продовжують тероризувати Дніпропетровську область. Так, вночі 9 січня, окупанти обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Під прицілом дві громади - Червоногригорівська та  Марганецька. Ворог скерував туди щонайменше десяток снарядів. Люди неушкоджені.Наслідки ударів з’ясовуються", - написав він. 

За словами Резніченка, у решті районів вночi сирена кричала про небезпеку, та, на щастя, минулося без атак. 

Станом на ранок в регіоні спокійно. 

Ситуація на фронті 

У Генштабі повідомили, що російські окупанти протягом минулої доби завдали 7 ракетних та 31 авіаційний удар та здійснили 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню. 

Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямках. ЗСУ відбіли всі атаки ворога. 

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Дата публікації
Перегляди
684
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