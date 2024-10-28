Росіяни продовжують тероризувати Кривий Ріг балістикою: у місті є постраждалі — що відомо

Кривий Ріг — під ракетими ударами ворога. Ввечері 28 жовтня попередньо постраждали 10 людей.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Росіяни продовжують тероризувати Кривий Ріг балістикою. Нелюди. Рано чи пізно вони за все заплатять", — заявив він.

Відомо, що у місті пошкоджений триповерховий житловий будинок.

Попередньо, постраждали 10 людей. У домі та господарських спорудах виникла пожежа. Понівечені також медзаклад, авто, газопровід", — повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

На місці працюють всі служби.

Нагадаємо, у Харкові стався "приліт" по будівлі Держпрому. 28 жовтня увечері росіяни атакували місто КАБами.

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