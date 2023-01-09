Росіяни продовжують вбивати мирних людей: в ОВА показали наслідки обстрілу житлового кварталу Херсона

Російські окупанти не припиняють гатити по Херсону.

Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу житлового кварталу міста вбито людину і ще одну поранено.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у Telegram.

"Криваві російські окупанти продовжують вбивати мирних херсонців! Сьогодні ворожа артилерія вкотре била по житловому кварталу міста", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, голова ОВА уточнив, що цим обстрілом російські окупанти відібрали життя однієї людини. Ще одна жінка дістала наскрізне поранення уламками російських снарядів. Наразі за її життя борються лікарі, повідомив Янушевич.

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Нагадаємо, що після деокупації ЗСУ Херсона, росіяни не припиняють обстріли міста, внаслідок яких гинуть мирні жителі. Так, у ніч проти 9 січня окупанти обстріляли критичну інфраструктуру міста. А у ніч проти 8 січня РФ обстріляла місто запалювальними снарядами.

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