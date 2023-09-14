Росіяни продовжують втрачати техніку і живу силу: Генштаб назвав нові цифри 

Станом на 14 вересня 2023 року ЗСУ знищили 270 970 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 620 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 14.09.23 орієнтовно склали:

особового складу близько 270 970 (+620) осіб

танків ‒ 4599 (+15)

бойових броньованих машин ‒ 8810 (+18)

артилерійських систем – 5944 (+42)

РСЗВ – 769 (+3)

засоби ППО ‒ 517

літаків – 315

гелікоптерів – 316

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4697 (+47)

крилаті ракети ‒ 1455

кораблі /катери ‒ 20 (+1)

підводні човни - 1 (+1)

автомобільної техніки та автоцистерн – 8458 (+14)

спеціальна техніка ‒ 889 (+5)

Раніше у ГУР повідомили, що Росія зосередила на тимчасово окупованих українських територіях, зокрема в Криму, понад 420 тисяч своїх військовослужбовців.