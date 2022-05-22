Росіяни продовжують знищувати об'єкти культури в Україні: де найбільше руйнувань

Обстріли та ракетні удари призвели до руйнувань 21 пам’ятки національного значення в Україні.

Російські загарбники продовжують цинічно та свідомо нищити об'єкти культури. В Україні зафіксовано вже 353 епізоди проти нашої культурної спадщини.

Про це повідомляє міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Кілька днів тому окупанти влучили ракетою у нещодавно відреставрований Будинок культури в Лозовій на Харківщині, зруйнували школу, яку допоміг відновити уряд Японії та скит Святогірської лаври на Донеччині.

За даними Мінкульту, найбільше руйнувань зазнала культурна спадщина Харківщини. По області зафіксовано – 94 епізоди, з них – 78 в місті Харкові та його околицях.

На Донеччині задокументовано – 72 злочини, з них 52 – в Маріуполі.

Про 65 епізодів відомо в Київській області, 37 – в Чернігівській, 24 – в Луганській, 26 – в Сумській, 8 – в Запорізькій, 6 – в Житомирській, по 5 – в м. Києві та Херсонській області. Також 4 – в Миколаївській, 3 – в Дніпропетровській, 2 – в Одеській, 1 – в Львівській областях.

"Обстріли та ракетні удари призвели до руйнувань 21 пам’ятки національного значення, 88 – місцевого значення", - зазначає міністр.

Україна вже зараз працює з міжнародними партнерами над планом відновлення культурного спадку.

Нагадаємо, в Україні продовжують фіксувати воєнні злочини росіян проти культурної спадщини.

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