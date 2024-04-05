Росіяни проклали маршрути "Шахедів" через житлові квартали: подробиці атаки на південь України

Вночі 5 квітня армія РФ кількома хвилями ударних безпілотників типу "Shahed-131/136" атакувала південні області України. Російські окупанти знову прокладають маршрути своїх БпЛА через житлові квартали.

Про це повідомили Сили оборони півдня та речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

БпЛА з тимчасово анексованого Криму заходили як через тимчасово окуповану лівобережну Херсонщину, так і з акваторії Чорного моря. В операційній зоні "приземлили" 13 Shahed.

Перша хвиля атаки була спрямована на Запоріжжя і Дніпропетровщину. Сили ППО збили дев'ять безпілотників: два - в Дніпропетровській області, а сім - в Запорізькій. У наступній хвилі росіяни атакували Одеську область, де було знищено чотири БпЛА.

Зазначається, що загарбники знов прокладають маршрути через житлові квартали мирних населених пунктів. Зокрема, падіння уламків сталися у Запорізькому районі.

"Ворог намагається використовувати складні маршрути, підбираючись до конкретних об'єктів інфраструктури через житлові будинки. Цього разу, спрямовуючи дрони через приватний сектор, ворог підступно призвів до того, що навіть падіння уламків збитих дронів пошкодили декілька приватних будинків, господарчі споруди. На щастя, не постраждали люди", - розповіла Гуменюк.

Як повідомлялося, також цієї ночі РФ атакувала Одещину "Шахедами". Окупанти спрямували свій удар на енергетичну інфраструктуру регіону. Чотири дрони було знищено.

Читайте також: