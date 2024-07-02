Росіяни проникають у тил ЗСУ через підземні тунелі — Newsweek

Російські збройні сили застосовують нову тактику у війні проти України, використовуючи підземні тунелі для проникнення за лінію фронту та атаки українських позицій.

Російські окупанти риють підземні тунелі, щоб проникнути за лінію фронту в Україні та атакувати позиції ЗСУ в тилу.

Про це пише Newsweek з посиланням на заяву Міністерства оборони РФ.

Згідно з повідомленням російського Міноборони, штурмові підрозділи окупантів у Донецькій області захопили "великий опорний пункт українських збройних сил" на східній околиці села Північне, використовуючи підземний тунель

"Військовослужбовці підрозділу потай розчистили та використали тунель довжиною понад 3 кілометри вздовж каналу Сіверський Донець і вийшли в тил добре укріпленого опорного пункту з довготривалими вогневими точками та підземними укриттями", - йдеться в повідомленні Міноборони РФ.

Після цього росіяни через тунель налагодили постачання штурмових загонів боєприпасами, зброєю та продовольством.

Як зазначають у Міноборони РФ, російські війська, "використовуючи елемент раптовості, повністю захопили опорний пункт, змусивши супротивника здатися або покинути позиції і відступити". Нині підтвердження цієї історії від Генштабу ЗСУ немає.

Ця тактика окупантів не нова, пише Newsweek, — про використання росіянами проритих тунелів українські сили повідомляли ще восени минулого року під час боїв за Авдіївку.

"Вони риють їх у безпосередній близькості від наших позицій. По-перше, це сприяє маскуванню. По-друге, вони можуть несподівано з'явитися поруч із нашими позиціями", - заявляли тоді в ЗСУ.

Нагадаємо, співзасновник компанії-виробника антидронових систем Kvertus Ярослав Філімонов заявив, що якщо в Україні не буде ефективної протидії ворожим FPV-дронам, зокрема шляхом тотального поширення систем радіоелектронної боротьби, то війна може стати "підземною".

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