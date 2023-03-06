Росіяни прораховують ймовірні сценарії відходу із Запорізької АЕС - "Енергоатом"

Окупанти цілеспрямовано перетворюють АЕС на військову базу, мінуючи все навколо.

У Росії прораховують імовірні сценарії відходу із Запорізької АЕС.

Про це інформує "Енергоатом".

Відступаючи, окупанти вирішують, що можна вкрасти з атомної станції у разі відступу.

"На ЗАЕС російські окупанти прораховують імовірні сценарії відходу та позначають обладнання, яке можна вкрасти зі станції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що оглядаючи будівлю цього центру, окупанти склали списки обладнання, яке "треба демонтувати", а точніше - вкрасти з атомної станції у разі відступу.

За даними "Енергоатома", також окупанти цілеспрямовано перетворюють АЕС на військову базу, мінуючи все навколо.

Раніше стало відомо, що росіяни розмістили у бомбосховищах Запорізької АЕС 600 мобілізованих і курсантів, які очікують там перекидання на ділянку фронту у Донецькій області.

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