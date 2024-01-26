Росіяни прориваються до Авдіївки: яка ситуація у гарячій ділянці фронту та які шанси у ЗСУ

Російські війська, схоже, готуються до боїв за Авдіївку після того, як їм не вдалося оточити населений пункт.

Авдіївка повернулась до бойових подій останніх місяців, де працює страшна "м'ясорубка" зі знищення російських окупантів. Наразі співвідношення втрат на цій ділянці фронту досягає "1 до 10" на користь ЗСУ. Збройні сили РФ не перший місяць намагаються прорвати оборону українських сил із метою захоплення Авдіївки. Для цього ще наприкінці жовтня минулого року на цьому напрямку було зосереджено близько 40 тисяч російських солдатів і велику кількість бойової техніки.

ТСН.ua зібрав інформацію про ситуацію в Авдіївці.

Окупанти стягують військо

РФ спробує кинути на штурм Авдіївки близько 40-60 тисяч військовослужбовців. Наразі цей танковий полк проходить підготовку, і за тиждень-півтора буде новий масштабний наступ. Про це повідомив військовий експерт і офіцер військового резерву Андрій Крамаров.

За його словами, із огляду на те, що становище з постачанням боєприпасів не покращується, цей бій для захисників Авдіївки буде досить важким.

Він також сказав, що 40-60 тисяч осіб з окупаційного угруповання може бути достатньо групою для "ефективної спроби штурму".

"Я думаю, що ця цифра ще не остаточна, думаю, вони ще перекинуть від 10 до 20 тисяч на цей напрямок безпосередньо перед штурмом — і почнуть залучати", — сказав він, додавши, що для цієї мети також необхідно підвезти бронетехніку, але в ЗС РФ є серйозні можливості для штурму такого міста, як Авдіївка.

Скільки військових сконцентрували окупанти

На Авдіївському напрямку росіяни сконцентрували понад 40 000 своїх військових і не припиняють поповняти резерви з числа підрозділів "Шторм-Z" та новомобілізованих. Командування інколи залишає їх навіть без провізії, але ті все одно продовжують іти в бій.

"Ворог зазнає дуже значних втрат. Якщо приблизно порахувати, це близько 300—400 людей на добу. Російські терористи наразі не зменшують активності своєї піхоти. Авдіївка і Мар’їнка — найбільша кількість боєзіткнень, найбільш гаряче", — розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

Речник ЗСУ наголосив, що попри дуже значні втрати, Росія продовжує підтягувати резерви — "Шторм-Z" і новомобілізованих.

"Ставлення командування до них просто, як до тварин. Фіксується те, що їх інколи навіть залишають без їжі та води, і вони змушені їсти просто сніг. Багато обморожень наразі. Але чомусь вони йдуть вперед — бояться свого керівництва більше, ніж смерті", — сказав Штупун.

Рекордні втрати РФ під Авдіївкою

Офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький повідомив, що протягом чотирьох місяців наступальних дій під Авдіївкою РФ втратила майже стільки ж людей, як СРСР у десятирічній війні в Афганістані.

"Після цього, як ви пам’ятаєте, СРСР розвалився. Те ж саме чекає на Росію. Не може бути, щоб це не спрацювало", – заявив він в етері телемарафону.

На його думку, Кремль продовжує перекидати на Авдіївський напрямок величезну кількість солдатів через березневі президентські вибори, водночас Путіну доведеться виправдовуватись за втрати РФ в Україні.

Російські війська поступово просуваються поблизу Авдіївки

Останнім часом російські сили зосередили наступальні операції на південному житловому районі Авдіївки і домоглися там незначних успіхів. Окупанти продовжують наступати на північному і південному флангах Авдіївки, але темп наступу значно нижчий, ніж під час перших хвиль наступів восени 2023 року, зазначають аналітики ISW.

Загальний темп російських наступальних операцій дає змогу припустити, що російські сили віддали перевагу блоковому прориву через Авдіївку з південного житлового району міста, а не спробам подальшого оточення населеного пункту з південного заходу або півночі, де російські сили домоглися лише обмежених успіхів.

Згідно з повідомленнями, українські війська нещодавно досягли успіхів на південь від Авдіївки. Також геолокаційні кадри, опубліковані в четвер, 25 січня, показують, що війська РФ нещодавно просунулися на північний захід від Степового (північний захід Авдіївки) і вздовж вулиці Спортивної в найпівденнішому житловому районі Авдіївки.

За наявними даними, на Авдіївському напрямку діють підрозділи 9-ї окремої мотострілецької бригади армійського корпусу "ДНР".

За останні три місяці російський наступ у Донецькій і Харківській областях не приніс значних результатів. Російським військовим не вдалося домогтися успіху, водночас є втрати значної кількості солдатів і понад 400 одиниць бойової техніки. Куп'янськ та Авдіївка досі залишаються недоступними для захоплення. Про це 9 січня заявив військовий оглядач BILD Юліан Репке.

За даними Репке, російські війська зав'язли на північ від Авдіївки біля села Петрівське, де українська армія утримує позиції за допомогою дронів-камікадзе і бронетранспортерів Bradley.

"Кілька місяців на цій ділянці фронту не відбувається серйозних змін, тому росіяни поки що не можуть оточити Авдіївку", — зазначає оглядач.

А проєкт DeepState в ніч проти 19 січня у зведенні повідомив про важкі останні дні для Авдіївки. За даними проєкту, армія Росії 17 і 18 січня завдала майже 100 авіаударів КАБами по місту. Йдеться про керований боєприпас, чия бойова маса може досягати 250 або 500 кілограмів.

У звіті аналітики назвали "дуже важкою" ситуацію на південь від Авдіївки, де армія агресора просунулась на захід від дачного селища "Виноградники" та штурмували колишній готельний комплекс "Царське полювання" на західніше.

Український Генштаб повідомив вранці 19 січня аж про 127 бойових зіткнень на лінії фронту, найбільше – саме на Авдіївському напрямку.

Довідка

Авдіївка ― місто за 13 кілометрів від Донецька. До повномасштабного вторгнення там жили майже 30 тисяч людей, а зараз серед руїн виживає понад тисячу. В Авдіївці є найбільше в Європі підприємство з виробництва коксу ― Авдіївський коксохімічний завод. У квітні 2014 року, після того як Росія окупувала Крим і намагалась захопити Донецьку й Луганську області, Авдіївка опинилася в окупації. Але вже у липні 2014 року її відбила українська армія.

Від того часу місто періодично обстрілювали, за його промзону точилися бої. За цей час українські військові закріпилися на своїх позиціях й побудували сильну лінію оборони. Прорвати її після початку повномасштабного вторгнення росіяни не змогли, натомість почали інтенсивно обстрілювати Авдіївку.

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