Росіяни прорвалися до Цукуриного: ситуація на східному фронті погіршується

На Донеччині російські окупанти з двох напрямків штурмують Цукурине - ворог все ж зміг прорвати нашу оборону.

Про це в своєму Телеграм-каналі розповів боєць Сил оборони.

"Зараз окупанти бігають майже по всій західній частині. Ще не закріпилися. Але основні сили не чекатимуть, поки інші закріпляться, і вже атакують птахофабрику в західній частині села. Нічого гарного немає. Дуже важко все це. Повна втрата Цукуриного принесе величезні проблеми Селидовому", - написав він.

Раніше у британській розвідці повідомили, що наступними цілями окупантів після Вугледару можуть стати населені пункти на Запорізькому напрямку. Наступ очікується у найближчі тижні.

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