Росіяни прорвалися на "Азовсталь", але зв'язок з українськими захисниками залишається — Арахамія

Росіяни прорвалися на "Азовсталь", але зв'язок з українськими захисниками залишається — Арахамія

Станом на вечір 4 травня російські окупанти прорвалися на територію заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Незважаючи на це українська влада має зв’язок із захисниками міста.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія з посиланням на слова командира полку "Азов", інформує "Радіо Свобода".

"Другий день тривають спроби штурму заводу. Російські війська на території "Азовсталі" перебувають вже", — зазначив нардеп.

Нагадаємо, що у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 4 травня повідомили, що росіяни блокують та намагаються знищити українські підрозділи в районі “Азовсталі” у Маріуполі. В окремих районах, за підтримки авіації, ворог поновив наступ з метою взяття під контроль території заводу.

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