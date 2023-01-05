Росіяни "просіли" в напрямку Кремінної, тому стягують туди особовий склад і техніку: Гайдай розповів деталі

Гайдай зауважив, що росіяни "просідають" в напрямку Кремінної, тому стягують туди ще більше свіжомобілізованих та зеків-"вагнерівців".

Про це він сказав в ефірі телемарафону 5 січня.

"З Харківського боку крок за кроком наші війська звільняють територію Луганської області. Так, це відбувається не так швидко, як хотіли б багато людей, але там величезна навала і особового складу, і техніки, і все заміновано. Коли вони (окупанти - ред.) побачили, що вони трохи "просідають" в напрямку Кремінної, вони почали перекидати туди додаткові сили та засоби", - розповів Гайдай.

За його словами, втрати росіян поповнюють резерви, свіжомобілізовані та "зеки яких звикли називати вагнерівцями".

Крім того, ворог не припиняє тероризувати місцеве населення. Росіяни закривають на в'їзд та виїзд цілі населені пункти. Так, останнім виявилося село Титарівка. Там окупанти репресують населення, і шукають тих, хто співпрацює з ЗСУ. У своїх невдачах і "бавовнах" на складах загарбники звинувачують місцевих.

За словами Гайдая, мирне населення десятками забирають і вивозять до Луганську. До чоловіків, які відмовляються воювати проти України, застосовують тортури, або вбивають на місці.

Попри це через морози на Луганському напрямку вже найближчим часом можлива інтенсифікація бойових дій.

Нагадаємо, раніше Сергій Гайдай розповів, що траса Сватове-Кремінна (Луганська область), за допомогою якої постачаються російські війська, вже перебуває під вогневим контролем українських військових. Це ускладнює оборону для окупантів.

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