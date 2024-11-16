Росіяни просто зараз масовано атакують Херсон дронами: влада звернулася до містян

Окупанти тероризують місто.
Сьогодні, 16 листопада, окупанти влаштували потужну атаку по одному з районів Херсона.
Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.
"Дніпровський район Херсона - під масованою атакою російських дронів. Будьте уважні та обережні! Перебувайте в укриттях та без зайвої потреби не виходьте на вулицю", - попередив він.
Нагадаємо, влада Херсонщини повідомила, що упродовж серпня російські військові 2200 разів атакували з безпілотників населені пункти області. Людей закликають до евакуації до безпечних районів, жителі просять захистити їхні населені пункти системами РЕБ, а російська влада продовжує відкидати звинувачення в агресії проти мирного населення України.
Як вберегтися жителям Херсонщини від ворожих дронів - читайте у новині.
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