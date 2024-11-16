Росіяни просто зараз масовано атакують Херсон дронами: влада звернулася до містян

Сьогодні, 16 листопада, окупанти влаштували потужну атаку по одному з районів Херсона.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Дніпровський район Херсона - під масованою атакою російських дронів. Будьте уважні та обережні! Перебувайте в укриттях та без зайвої потреби не виходьте на вулицю", - попередив він.

Нагадаємо, влада Херсонщини повідомила, що упродовж серпня російські військові 2200 разів атакували з безпілотників населені пункти області. Людей закликають до евакуації до безпечних районів, жителі просять захистити їхні населені пункти системами РЕБ, а російська влада продовжує відкидати звинувачення в агресії проти мирного населення України.

Як вберегтися жителям Херсонщини від ворожих дронів - читайте у новині.

Читайте також: