Росіяни просунулися біля Суджі, а ЗСУ вдарили по командному пункту РФ: ISW про ситуацію на Курщині

Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Суджі в Курській області. Своєю чергою, українські війська завдали удару по командному пункту "Північної" групи військ у регіоні.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри за 21 листопад показують, що росіяни трохи просунулися на захід від Спального. Крім того, так звані "воєнкори" стверджують, нібито війська РФ зачистили українські позиції в лісах біля Ольгівки, увійшли до Дар'їно, а також начебто відбивають контратаки ЗСУ поблизу населених пунктів.

Також у Москві заявили, що нібито їхня армія відбила атаку українських безпілотників поблизу Ахтубінська Астраханської області. Втім, російське інсайдерське джерело розповідало, що дрони могли націлитися на ракетний комплекс "Каспутін Яр".

Аналітики також наголошують, що під час нещодавнього удару ЗСУ по російському командному пункту в Мар'їно Курської області був поранений високопоставлений північнокорейський генерал. Своєю чергою, диктатор Володимир Путін підтвердив удар по командному пункту російської "Північної" групи військ на Курщині. Втім, очільник Кремля стверджував, що командири начебто не постраждали.

21 листопада російське інсайдерське джерело заявило, що в результаті українського удару загинуло 18 російських солдатів і було поранено 33 військовослужбовців, у тому числі троє військовослужбовців Північної Кореї.Інсайдер також стверджує, що під час удару в штабі перебував перший заступник командувача ЛМР генерал-лейтенант Валерій Солодчук. Його статус невідомий.

Наразі експерти ISW не можуть підтвердити чи спростувати ці заяви.