Росіяни просунулися біля Суджі: в ISW оцінили ситуацію на Курщині

Війська РФ просунулися на південь від Суджі в Курській області, а також в східній частині Курилівки.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Російський воєнкор стверджував, що армія РФ просунулася поблизу Вікторівки (на північний захід від Суджі). Інший російський блогер розповідав, що війська РФ, які діють на північний захід від Суджі, перегруповуються біля Старої та Нової Сорочини та атакують поблизу Миколаєва та Вікторівки.

Вони також стверджували, що ЗСУ здійснювали бойову розвідку біля Малої Локні та Викотровки (обидва на північний захід від Суджі).

Нагадаємо, 6 серпня Україна розпочала раптовий наступ у Курській області Росії. ЗСУ заявляють про контроль над десятками населених пунктів, серед них – райцентр Суджа.

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