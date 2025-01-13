Росіяни просунулися на чотирьох напрямках і зайшли на північ Сумської області – ISW

Війська РФ з Курської області перетнули кордон і просунулися на захід від села Журавки Сумської області.

Російські війська просунулися на Куп’янському, Торецькому, Покровському та Курахівському напрямках і зайшли на північ Сумської області.

Про це свідчать геолокаційні кадри, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Війська РФ 12 січня продовжували наступальні дії в межах основного українського плацдарму, але не просунулися.

Геолокаційні кадри, опубліковані 11 січня, показують, що ЗСУ зберігають позиції в Погребках (на північний захід від Суджі), незважаючи на нещодавні заяви про захоплення населеного пункту росіянами. Російський воєнкор стверджував, що війська РФ начебто відбили українську атаку біля Руського Поріччя.

Російські окупанти також продовжували наступальні дії на Харківському напрямку, але не просунулися. 11 і 12 січня війська РФ наступали в напрямку Козачої Лопані та в районі Вовчанська.

Війська РФ просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 січня, свідчать, що окупанти просунулися на захід від Нововасилівки (на південний захід від Покровська). Російські воєнкори стверджували, що окупанти захопили Зелене (на південь від Покровська) і просунулися на південь від Нововасилівки, в межах 1 км від Удачного та на північний захід від Солоного (усі на південний захід від Покровська), але в ISW не знайшли підтвердження.

Нагадаємо, що ЗСУ відбили масований штурм росіян на Курщині.

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