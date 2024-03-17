Росіяни просунулися на межі кордону Донецько-Запорізької області (мапа)

У Росії заявили про просунулися на один кілометр углиб, однак ISW не знайшло візуального підтвердження цьому.
Російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Великої Новосілки у районі кордону Донецько-Запорізької області.
Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Геолокаційні кадри, опубліковані 16 березня, показують, що російські війська просунулися на захід від Приютного Запорізької області (на південний захід від Великої Новосілки).
Російський мілблогер стверджував, що російські війська просунулися на один кілометр углиб на північ від Шевченка (на південний схід від Великої Новосілки), хоча ISW не знайшло візуального підтвердження цьому.
В ISW зауважують, що позиційні бої тривали на південь від Великої Новосілки біля Старомайорського.
"Підрозділи російської 5-ї танкової бригади та 37-ї мотострілецької бригади (обидві з 36-ї загальновійськової армії) нещодавно атакували на захід від Старомайорського та на північ від Новодонецького, а також підрозділи 60-ї мотострілецької бригади. А 127-ма мотострілецька дивізія підтримувала ці напади", - йдеться у звіті аналітиків.
Нагадаємо, за даними ISW, окупанти просуваються під Авдіївкою та, ймовірно, захопили два населених пункти.
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