Російські війська просунулися на південний схід від Покровська. Російські блогери стверджували, що війська захопили Новожеланне і просуваються на схід від Покровська до Часів Яру.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Геолокаційні кадри, опубліковані 17 серпня, показують, що російські війська нещодавно незначно просунулися на південний схід від Желаного.

Українська бригада, яка діє на Покровському напрямку, повідомила, що російське військове командування не перекинуло сили з Покровського напрямку і що основні сили Росії залишаються на Сході України.

"Російські сили незначно просунулися під час механізованого штурму на південний захід від Донецька, зокрема просунулися на північний захід від міста Побєда", - йдеться у повідомленні.

Крім того, російські війська продовжували наступальні дії на Торецькому напрямку, але підтверджених змін лінії фронту не було. Російський блогер стверджував, що російські війська просуваються в Нью-Йорку і контролюють приблизно 80% населеного пункту, хоча ISW не знайшов підтвердження цієї заяви.

Раніше стало відомо, що російські загарбники окупували Миколаївку у Краматорському районі Донецької області.

Повна евакуація! Окупанти вже за 10 км від Покровська!

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