Росіяни просунулися одразу на трьох напрямках: деталі від аналітиків ISW

Російські окупанти наступають на кількох ділянках фронту і мають незначні успіхи.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

ЗС РФ здійснили обмежений і невдалий транскордонний рейд до Сумської області. Український військовий повідомив, що російська ДРГ намагалася прорватися до Чуйківки, Рожковичів і Ситного, що за 5 км від кордону з Росією. Окупанти почали атаку після інтенсивного артилерійського та мінометного обстрілу, а українські сили згодом відбили її.

Також аналітики ISW зазначають, що ЗС РФ мають просування на північ від Харкова. Геолокаційні кадри, опубліковані 17 липня, показують, що російські сили просунулися в західному Глибокому.

Командир чеченського спецназу "Ахмат" Апті Алаудінов 18 липня заявив, що російські війська контролюють "першу лінію багатоповерхівок" у Вовчанську, хоча ISW не з'ясував, які саме багатоповерхівки він мав на увазі.

ЗС РФ нещодавно просунулися на південний схід від Куп’янська, на південний захід від Сватового та на захід від Кремінної. Російські військові блогери стверджували, що російські війська знищили українську переправу та кілька українських позицій у Глушківці, яка розташована на південний схід від Куп’янська та Куп’янськ-Вузловому.

18 липня ЗС РФ продовжили штурм на Сіверському напрямку, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Російські мілблогери стверджували, що російські війська нещодавно просунулися поблизу Роздолівки (на південь від Сіверська).

Крім того, 18 липня російські війська просунулися поблизу Часового Яру, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що підрозділи російських десантників висунулися до каналу Сіверський Донець-Донбас у межах східної Калинівки (на північ від Часового Яру) і наступали в напрямку перетину каналу та траси Т-0504 на південний схід від Часового Яру.

Раніше стало відомо, що російські окупанти останнім часом активізувалися на Донбасі, зокрема в районі міста Торецьк. Окупанти нещодавно просунулися вздовж вулиці Першотравневої в районі Залізного (на південний схід від Торецька).

Українські військові продовжують вести бої на околицях міста в Донецькій області, але безпосередньо в самому Торецьку російських окупантів немає.

Росіяни гинуть пачками, але штурм не припиняють! Репортаж ТСН з Торецька

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