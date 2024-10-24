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Росіяни просунулися в чотирьох населених пунктах на Донеччині: аналітики зробили тривожний прогноз

Росіяни просунулися в чотирьох населених пунктах на Донеччині: аналітики зробили тривожний прогноз

Ситуація на фронті складна / Фото: Associated Press

Окупанти штурмують позиції ЗСУ.

Росіянам вдалося просунутися у чотирьох населених пунктах на Донеччині. Три з них розташовані у Покровському районі, і один - у Волноваському

Про це свідчать дані мапи, яку опублікували аналітики DeepState.

Протягом доби росіянам вдалось просунутися у Селидовому, Костянтинівці, Ізмайлівці, а також біля Богоявленки.

Богоявленка - село Вугледарської міської громади Волноваського району Донецької області. Всі інші села розташовані в Покровському районі.

Нагадаємо, окупанти просунулися на Краматорському та Покровському напрямках у Донецькій області. 

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