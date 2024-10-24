Росіяни просунулися в чотирьох населених пунктах на Донеччині: аналітики зробили тривожний прогноз

Окупанти штурмують позиції ЗСУ.
Росіянам вдалося просунутися у чотирьох населених пунктах на Донеччині. Три з них розташовані у Покровському районі, і один - у Волноваському
Про це свідчать дані мапи, яку опублікували аналітики DeepState.
Протягом доби росіянам вдалось просунутися у Селидовому, Костянтинівці, Ізмайлівці, а також біля Богоявленки.
Богоявленка - село Вугледарської міської громади Волноваського району Донецької області. Всі інші села розташовані в Покровському районі.
Нагадаємо, окупанти просунулися на Краматорському та Покровському напрямках у Донецькій області.
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