Росіяни просунулися на кількох напрямках, а українські сили повернули позиції біля Сіверська - ISW

Російські війська просунулися вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна на тлі продовження наступальних операцій, а ЗСУ повернули позиції біля Сіверська.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 9 вересня, на яких видно, як українські війська завдають ударів по російських силах у центрі Макіївки (на південний захід від Сватового) і на північний захід від Піщаного (на південний схід від Куп'янська), вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися вперед у цих районах.

Російські мілблогери стверджують, що їхні війська розширили свій контроль в районі Синьківки (на північний схід від Куп'янська) і просунулися в районі Невського (на південний захід від Сватового). Однак українська влада це не підтверджує. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив 9 вересня, що Синьківка залишається спірною "сірою зоною".

Також аналітики заявляють, що російська армія нещодавно просунулися поблизу Часового Яру. Геолокаційні кадри вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися в західній частині Калинівки (на північ від Часів Яру).

Окрім того, за інформацією ISW, росіяни нещодавно просунулися на південний захід від Донецька. На супутникових кадрах за 9 вересня видно, як російський солдат розмахує російським прапором на шахті № 1 "Південнодонбаська" (на північний схід від Вугледара). Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 6 вересня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Пречистівки (на захід від Вугледара).

Контратаки ЗСУ

В ISW зазначають, що українські сили нещодавно відновили позиції у східній Івано-Дарівці (на південний схід від Сіверська). Тим час окупанти нещодавно незначно просунулися на північний захід від Білогорівки (на північний схід від Сіверська). Про це свідчать геолокаційні дані за 8 вересня.

Нагадаємо, за інформацією українських аналітиків DeepState, окупанти просунулися біля трьох населених пунктів на Донеччині.

Головне за 9 вересня: ситуація на Покровському напрямку, нова допомога Україні, пожежа на Київщині

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